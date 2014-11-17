«شعبولا» يتحدى أمير داعش بأغنية: «هتجيلنا في البلنص هنجيبك بالصاروخ» (فيديو)

«يا أبو بكر يا بغدادي.. يا أمير المجرمين.. شكلك غشيم وفاضي.. ومعاك حبة مجانين».. بهذه الكلمات قرر الفنان شعبان عبدالرحيم محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي بأغنية جديدة أذاعها الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد.

ويظهر عبدالرحيم الشهير بـ«شعبولا» في فيديو كليب مدته نحو 4 دقائق، موجهًا أغنتيه إلى زعيم داعش: «خلافه إيه يا أبو خلافة ما تصلي ع الرسول.. كلامك كله خرافة.. مين اللي باعتك قول».

ومضى في أغنيته قائلًا: «تسمي نفسك داعش.. تسمي نفسك رعد.. الناس خلاص عرفوكوا.. خاينين وشكل بعض»، معتبرًا أن الدين الإسلامي بريء من أفعال ذلك التنظيم، بقوله: «قسمتوا الناس فصايل وكتير ضلوا الطريق.. أهو أنت واللي زيك الدين منكم بريء».

واستكمل في أغنيته، التي كتبها إسلام خليل: «عارفين اللي مشغلكم وعاملكم قيمه وشأن.. علي رأي واحد صاحبنا أنا ممكن أركب دقن».

كما استنكر بيع «داعش» للأطفال والنساء، قائلًا: «الدين ما قالش بيعوا الأطفال والبنات.. الدين أشرف وأحسن من كل التنظيمات»، موبخًا إياهم على قطع رؤوس العديد من الأشخاص في سوريا والعراق: «قطع الرقاب يا داعش ماكانش في الإسلام.. ما تعرفونا يا شيخنا قطر دفعالكوا كام».

واحتفى بالجيش المصري، قائلًا: «خلاص مفيش أنفاق ولا فيه تهريب وفحر.. ع البر هاتلاقونا والجو كمان والبحر»، مضيفًا: «بلاش تلاعبوا جيشنا أصل اللي يلاعبوا يدوخ.. هاتجيلنا في البلنص هانجيبك بالصاروخ»، مشددًا على أن «الناس مابتقش تخاف من القنبلة ولا من البُمب»، مقترحًا على أعضاء «داعش»: «بطلوا بقي زرع قنابل، وازرعوا قلقاس وكرنب».

واختتم: «حاولتوا تفرقونا فضلنا لمة وجمع.. وقطعتوا النور علينا ولعنا فحم وشمع.. كفاية غل وعبط عارفين آخرتكم إيه.. والشعب ده واعي ولبط مايضحكش عليه».