«التعليم» بأسيوط تنفي ضرب تلميذ 20 جلدة.. وتؤكد: «فصلناه لارتكابه أفعالًا مخلة»

نفى عبدالفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، واقعة ضرب مدرسة لتلميذ 20 جلدة»، وأكد أن قرار فصل التلميذ من المدرسة، يرجع لـ«رتكابه أفعالا خادشة ومخلة».

وقال «أبو شامة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «LTC»، مساء الأحد: «حققنا في شكوى مقدمة من ولي أمر التلميذ حسني ياسر المقيد بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية التابعة لإدارة أسيوط، ووجدنا أن التلميذ كان يرتكب أفعالا خادشة ومخلة، وصدر له قرار بالفصل، ولم يحدث كما جاء في الشكوى من جلده 20 مرة».

وأضاف: «الولد يتصرف تصرفات غير مسؤولة، وعمل أفعال مخلة بالآداب»، مؤكدا: «المُدرسة نفت تماما واقعة ضرب التلميذ 20 جلدة».