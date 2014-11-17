اليوم.. الحكم في دعوى حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، حكمها فى الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، ويطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتي الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ وحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس.

واستند «صديق»، إلى المادة 45 من قانون المرافعات، بأنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيها مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.

كما استند في دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.