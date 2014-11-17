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التركية دينيز سيكي إلى السجن مجدداً

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التركية دينيز سيكي إلى السجن مجدداً التركية دينيز سيكي إلى السجن مجدداً

الإثنين 17-11-2014 04:20

حُكم على نجمة البوب التركية دينيز سيكي بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، لاتهامها في قضية تعاطي وإدمان المخدرات والإتجار بها.

وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على سيكي مساء أمس السبت، في أحد المنازل التي كانت تختبئ فيها منذ ما يقرب من 6 أشهر.

بشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها نجمة البوب التركية السجن، فقد سبق وأن سُجنت في العام 2009 للتهمة نفسها، وهي إدمان وتعاطي المخدرات.

 

 

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