أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصر تدين بشدة حادث قتل المواطن الأمريكي بيتر كاسيج

Google+ Print
مصر تدين بشدة حادث قتل المواطن الأمريكي بيتر كاسيج مصر تدين بشدة حادث قتل المواطن الأمريكي بيتر كاسيج

وزارة الخارجية المصرية

تعقيباً على ما تداولته وسائل الإعلام حول حادث قتل المواطن الأمريكي بيتر كاسيج على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، تدين بأقسى وأشد العبارات واستهجانها الكامل جريمة القتل الوحشية والإجرامية باعتبارها حادثة بربرية تتنافى تماماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي هي منه براء، فضلا عن خروجه تماماً عن أبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية، وذلك في حالة التأكد من صحة شريط الفيديو المتداول في هذا الشأن.
> وتجدد مصر التأكيد على ضرورة تضافر وتكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية لا تعرف دين أو وطن وتستهدف الاستقرار والأمن والتنمية في مختلف ربوع العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر