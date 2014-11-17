مصر تدين بشدة حادث قتل المواطن الأمريكي بيتر كاسيج

تعقيباً على ما تداولته وسائل الإعلام حول حادث قتل المواطن الأمريكي بيتر كاسيج على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، تدين مصر بأقسى وأشد العبارات واستهجانها الكامل جريمة القتل الوحشية والإجرامية باعتبارها حادثة بربرية تتنافى تماماً مع تعاليم الدين الإسلامي التي هي منه براء، فضلا عن خروجه تماماً عن أبسط القواعد الإنسانية والأخلاقية، وذلك في حالة التأكد من صحة شريط الفيديو المتداول في هذا الشأن.

> وتجدد مصر التأكيد على ضرورة تضافر وتكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية لا تعرف دين أو وطن وتستهدف الاستقرار والأمن والتنمية في مختلف ربوع العالم.