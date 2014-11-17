عودة سفراء الإمارات والسعودية والبحرين إلى قطر

اتفق القادة الخليجيون خلال قمتهم في الرياض مساء أمس، والتي حضرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر.

ووفق البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع تم التأكيد على التزام قطري بتنفيذ بنود «اتفاق الرياض»، الذي يحدّد خطوط وآلية إنهاء الخلاف مع الدول الخليجية، كما شددت القمة على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية، لافتة إلى استضافة قطر القمّة الخليجية في موعدها الشهر المقبل.

وكشف البيان المشترك أنّه تمّ التوصّل إلى اتفاق الرياض التكميلي، والذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة، ستكون مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، لاسيّما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتتطلّب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن واستقرارها.

وعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق لسموهما إلى البلاد بسلامة الله بعد المشاركة في قمة الرياض.

بيان الإمارات

وأصدرت دولة الإمارات بياناً ثمنت فيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة الى اجتماع قمة الرياض لتقويم وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي .. وقدرت قيادته ومثابرته وحرصه على هذه الجهود للوصول بها الى النجاح المطلوب والذي يلبي تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما قدرت دولة الإمارات جهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وحرصه على البيت الخليجي وتواصله الحثيث نحو تقريب وجهات النظر وتعزيز مسيرة التكامل والازدهار.

وعبرت دولة الإمارات عن سعادتها بنجاح اجتماع الرياض من خلال تغليب وحدة الخليج ومصلحته لصالح المصالح العليا لشعوب المنطقة واستقراراها. ورحبت بعودة المسيرة الخليجية الى طريقها الصحيح وتغليب العمل الجماعي الذي يعود بالفائدة والنفع على الجميع وتتطلع دولة الامارات الى المشاركة في قمة الدوحة تجسيدا لرؤية تؤكد على أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها وبما يعود بالخير والتنمية والتقدم على سائر دول وابناء مجلس التعاون.

واشادت دولة الامارات بوضوح رؤية خادم الحرمين الشريفين في حرصها على الكيان الخليجي الجامع وشعوره المخلص للأمانة التي تحملها قيادات مجلس التعاون تجاه شعوبها وحجم هذه المسؤولية والجهد المشترك المطلوب لتحقيق أمانيها وتطلعاتها.

استقبال

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية استقبل في قصره بالرياض مساء أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وفي بداية الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عقب ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو اجتماعاً جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي.

حضور

حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي. كما حضر الاجتماع الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، الـمستشار السعودي والـمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة السعودي، والأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني السعودي، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والأمير عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي، والأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وأعضاء الوفود الرسمية المرافقة لأصحاب الجلالة والسمو، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، قد وصلوا مساء أمس إلى الرياض، وكان في استقبال سموهم لدى وصولهم القاعدة الجوية في الرياض الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

ورافق سموهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.