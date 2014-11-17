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القوات الخاصة ببنغازي تطلب توفير مستشفى عائم لعلاج الجرحى

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القوات الخاصة ببنغازي تطلب توفير مستشفى عائم لعلاج الجرحى القوات الخاصة ببنغازي تطلب توفير مستشفى عائم لعلاج الجرحى

حثت القوات الخاصة “الصاعقة)” رئاسة الأركان العامة الليبية توفير مستشفى عائم مجهز بالعديد من غرف العمليات لعلاج الجرحى من جنود وضباط الجيش الليبي بمدينة بنغازي.

وقال ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة ” إن القوات الخاصة حثت رئاسة الأركان العامة الليبية توفير مستشفى عائم لعلاج الجرحى من جنود وضباط الجيش الليبي بمدينة بنغازي من أجل تقديم خدمة سريعة وفورية وطبية مميزة لكافة المصابين من قوات الجيش”.

وأضاف أن كافة المستشفيات الذي تستقبل جرحى الجيش غير قادرة على استقبال اعداد كبيرة من الجرحى وتقديم الاسعافات السريعة لهم ، ما يؤدي إلى تدهور العديد من الحالات ، منوها بأن مستشفيات المدينة تستقبل جرحى الجيش وتقدم لهم الخدمات العلاجية في حدود إمكانياتها المحدودة وعدم قدرتها على استقبال أعداد كبيرة في اليوم الواحد والذي تحتاجه لإجراء عمليات جراحية.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي ، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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