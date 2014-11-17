بالصور..تمرد سنواجه حزب النور في كل مكان

نظم حزب الحركة الشعبية الوطنية “تمرد ” مساء اليوم الأحد بقرية النخيل بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية أولى مؤتمرات الحزب الجماهيرية، بحضور محمود بدر مؤسس حركة تمرد ومحمد نبوى المتحدث الاعلامى بأسم الحركة وعدد من أعضاء القوى السياسية وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وأكد بدر أنه كان حريص على أن تكون أولى مؤتمرات الحزب بمحافظة المنوفية نظرا لأنها أكبر المحافظات التي ساعدت حركة تمرد على النجاح إضافة إلى أنها كانت أكبر تحدى فى مواجهة ومنع المحافظ الاخوانى من الدخول واثبات قوة الشعب قائلا “انا جاى أتعلم السياسة من المنوفية وأخد البركة من اهلها “

وأضاف بدر أن حركة تمرد إنحازت للشعب وإرادته في انتخابات الرئاسة وانها دعمت السيسى لان الشعب اختاره , مطالبا الجميع بالتوحد من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة .

وأكد بدر على حسن اختيار المواطنين لأعضاء مجلس الشعب ومن يمثلونهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وطالب الجميع بالتوحد من أجل بناء دولة جيدة متقدمة، مؤكدا أن الحزب لن يخاف أحد ولن يترك مكانه .

وأوصح محمد نبوى المتحدث الاعلامى باسم تمرد أن الحزب الجديد سيكون له معركة أولى وهى معركة محاربة الفكر الموجود في بعض الأحزاب المتشددة كحزب النور من اجل بناء دولة قوية قادرة على حجز مكان لها وسط الدول المتقدمة .

وأضاف نبوى خلال المؤتمر أن المؤتمر الاول تقرر أن يكون في المنوفية لأن المنايفة من أكثر من وقفوا ضد الإخوان وأنهم قادرون على الوقوف ضد الفاشية الجديدة الداعشية وهى حزب النور ، كما أن حزب الحركة الوطنية سيساهم في القضاء على الإرهاب في المجتمع بالكامل وأن أبناء الحزب هم من سيواجهون حزب النور في كل الأماكن .