بالفيديو .. «مميش»: عرضنا على الرئيس مشروع إنشاء «محطة خدمية» للسفن بمحور القناة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه استعرض خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، أهم المشاريع اللوجيستية الخاصة بتنمية محور قناة السويس، وكيفية ربطها بالصناعات التي ستقام على جانبي القناة الجديدة.

وأضاف «مميش» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الحياة»، أمس الأحد، أنه استعرض أيضًا القوانين المقترحة لتنظيم العمل داخل منطقة محور القناة، لتحديد الشروط التي ستطرح على المستثمرين، لافتًا أنه ناقش متطلبات المشروع من خدمات وبنى تحتية.

وأعلن عن تقدمه بمشروع لإقامة محطة خدمات سفن في محور القناة، لتقديم كافة أعمال الصيانة للشحانات التي ستمر بالقناة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،اجتمع صباح الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومحمد يحيى محب رئيس مكتب شركة دار الهندسة، الذي يتولى إعداد دراسة مشروع القناة الجديدة، والمهندس إبراهيم الدسوقي، رئيس شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس، والمهندس السيد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة البورسعيدية للأعمال الهندسية التابعة لهيئة قناة السويس، لاستعراض كافة تفاصيل مشروع القناة، والنتائج التي وصل إليها المشروع حتى الآن.

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