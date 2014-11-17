العثور على جثة سائق فلسطيني مشنوقا داخل حافلة إسرائيلية بالقدس

قال شهود عيان، إنه تم العثور، مساء الأحد، على جثة سائق حافلة إسرائيلية، مشنوقا داخلها في القدس، دون معرفة خلفيات الحادث.

وبحسب شهود العيان فإنه عثر على جثة الشاب حسن يوسف الرموني 32 عاما، ويعمل سائقا بشركة «إيجد» الإسرائيلية لنقل الركاب، ولديه طفلين، مشنوقا دخل الحافلة التي يعمل بها في المنطقة الصناعية جفعات شاؤوول في القدس، دون معرفة الأسباب.

وأضاف شهود العيان أنه تبين أن «الرموني» من بلدة الطور بالقدس الشرقية، ونقلت جثته إلى مستشفى «هداسا» لتحديد سبب الوفاة.

ووصلت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، حيث تجري تحقيقا لمعرفة أسبابه وخلفياته، بحسب شهود عيان.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية لجثة الرموني وجود كدمات وأثار اعتداء عليه في الظهر والبطن والوجه.

واندلعت مواجهات عنيفة، فجر الاثنين،ـ بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أحياء وبلدات عربية بالقدس الشرقية، عقب العثور على جثة سائق فلسطيني مشنوقا داخل حافلة إسرائيلية يعمل بها.