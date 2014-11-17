فرنسا تتحقق من هوية أحد قتلة الرهينة الأمريكي والجنود السوريين

تقوم وزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات الفرنسية حاليا بالتحقق من هوية أحد قتلة الرهينة الأمريكي عبدالرحمن كاسينج والجنود السوريين، والذي ظهر في فيديو بثه تنظيم داعش، الأحد، حيث يشتبه بكونه فرنسي الجنسية ومنحدر من منطقة «نورماندي» بفرنسا، حسبما ذكرت قناة «بي أف أم تي في» الإخبارية.

وأشارت القناة إلى أن الجهادي، الذي ظهر في فيديو بثه تنظيم «داعش»، لم يشترك في قتل الرهينة الأمريكي إلا أنه شارك في قتل الجنود السوريين.

وأضافت القناة أنها أجرت حوارا مع جهادي فرنسي في يوليو الماضي عبر «سكايب» يرجح بقوة أن يكون نفس الشخص، ثم قامت بعرض مقتطفات منه لإظهار مدى التشابه.

وكان تنظيم «داعش» قد أعلن، الأحد، عن إعدام الرهينة الأمريكي عبدالرحمن كاسينج، وأذاع شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتأكيد الواقعة، كما عرض اليوم أيضا عملية ذبح جماعية بأيدي عناصره، شملت ١٨ شخصاً قال إنهم «عسكريون سوريون علويون».