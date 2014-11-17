الخارجية الأمريكية تغلق بريدها الإلكتروني المعلن بعد الاشتباه في اختراقه

قررت وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق بريدها الإلكتروني غير السري بصورة كاملة ، وذلك بعد الاشتباه في اختراقه .

وقال مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية – في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية – إن الوزارة رصدت مؤخرا نشاطا مثيرا للقلق في نظامها غير السري ، على حد وصفه .. غير أنه أكد أن النظام الإلكتروني السري لم يتعرض لأي اختراق .

وكانت الأنباء قد ترددت عن حدوث هذه الواقعة في نفس الوقت الذي أشير فيه إلى استهداف شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبيت الأبيض أواخر شهر أكتوبر الماضي ، كما تعرضت أيضا عدة هيئات أمريكية مثل هيئة الخدمات البريدية وهيئة الأرصاد الجوية لمثل تلك الاختراقات .

وذكر المسئول الأمريكي أن وزارة الخارجية الأمريكية أغلقت نظام بريدها الإلكتروني الدولي مساء الجمعة الماضي كجزء من إغلاق بعض أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها المرتبطة بشبكة الإنترنت لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية للشبكة المفتوحة .

وأوضح المسئول الأمريكي ، الذي رفض ذكر اسمه ، أنه يتوقع عودة العمل بكافة الأنظمة في القريب العاجل ، غير أنه رفض الإشارة إلى من وقف وراء هذا الاختراق .

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