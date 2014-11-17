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فيديو.. «الداخلية»: سنتعامل بالسلاح لو لزم الأمر لحماية مؤسساتنا في 28 نوفمبر

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فيديو.. «الداخلية»: سنتعامل بالسلاح لو لزم الأمر لحماية مؤسساتنا في 28 نوفمبر فيديو.. «الداخلية»: سنتعامل بالسلاح لو لزم الأمر لحماية مؤسساتنا في 28 نوفمبر

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية «إن اللواء محمد إبراهيم»، وزير الداخلية، أكد على الحسم في التعامل مع أي نوع من أنواع الخروج عن القانون أو تهديد المؤسسات الشرطية.

وأضاف «عبداللطيف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» على قناة «التحرير»، سنواجه تلك الدعوات الإرهابية، ونواجه أي تهديد للمؤسسات، وإن لزم الأمر سنستخدم السلاح، وفقا للقانون.

وأضاف «عبداللطيف» أن هناك تعليمات بالتعامل الحازم تجاه من يهدد أمن البلاد، وأن الأمن لا يتعامل من أجل الثأر أو الانتقام، مؤكدا: «نطمئن الشعب ولا داعي للقلق، الدولة لا تعمل للثأر من أشخاص وجماعات ولكنها تعمل وفقا للقانون».

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