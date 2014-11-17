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ضبط هارب من اعدام وهارب من مؤبد بسوهاج‎

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ضبط هارب من اعدام وهارب من مؤبد بسوهاج‎ ضبط هارب من اعدام وهارب من مؤبد بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز طما بمديرية امن سوهاج من ضبط المتهم جمال السيد أبو العلا سن 46 عامل ومقيم الشوكه-مركز طما والمحكوم عليه فى القضية رقم 2175 جنح مركز طما لسنة 2012 [ إعدام ] والمقيدة برقم 187 كلى شمال سوهاج حصر رقم 303 لسنة 2012 [ قتل عمد - وشروع فى قتل ] .

وتم ضبط المسجون الهارب مهران على محمود بدوى سن 58 مزارع ومقيم السكساكه مركز طما والمحكوم عليه فى القضية رقم 8031 جنح مركز طما لسنة 2008 والمقيدة برقم 939 لسنة 2007 كلى شمال سوهاج حصر جديد رقم 142 لسنة 2014 م بجلسة 3/5/2014 والصادر ضده حكم بتاريخ 31/1/2007 خمسة عشرة عاماً [ قتل ] والهارب من سجن وادى النطرون [ فى أحداث ثورة 25 يناير ] تحرر عن ذلك المحضررقم 14 أحوال مركز طما

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