لقاءات مهمة لولي العهد في بريزبين مع قادة «العشرين»

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد سلسلة من اللقاءات مع قادة دول مجموعة العشرين المجتمعين في برزبن الأسترالية.

والتقى سموه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اليوم الثاني والختامي للقمة، وهو اللقاء الأول الذي يجمع مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة والهند منذ انتخاب رئيس الوزراء الهندي الذي هنأه سمو الأمير سلمان على توليه رئاسة مجلس الوزراء في الهند، مؤكداً سموه عمق العلاقات بين المملكة والهند.

فيما أعرب رئيس الوزراء الهندي عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين، مشيراً إلى ما تحظى به المملكة من مكانة كبيرة ودورها المهم على المستوى الدولي.

كما اجتمع سمو ولي العهد بالرئيسة الكورية الجنوبية بارك غيون هيه، ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فيما أبدت الرئيسة الكورية رغبتها من سمو ولي العهد نقل تحياتها لخادم الحرمين، مؤكدة حرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما عقد سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز اجتماعاً مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الرياض وبرلين.

وفي ذات الإطار استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين أمس دولة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، وذلك على هامش أعمال قمة العشرين المنعقدة حالياً في مدينة برزبن الأسترالية. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد عقد سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نقل سمو ولي العهد خلاله تحيات خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفخامة الرئيس الفرنسي، فيما عبر الرئيس فرانسوا هولاند عن رغبته من سمو ولي العهد بنقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين، معرباً فخامته عن اعتزازه بحكمة خادم الحرمين الشريفين ودور المملكة في المنطقة والعالم.

وأكد سمو ولي العهد حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على تعزيز العلاقات بين المملكة وفرنسا في مختلف المجالات.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال القمة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين اليوم دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ وذلك على هامش أعمال قمة العشرين المنعقدة حالياً في مدينة برزبن الأسترالية.

وقد عقد سمو ولي العهد اجتماعاً مع رئيس الوزراء السنغافوري تم خلاله بحث العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في مقر المؤتمر بمدينة برزبن الأسترالية، معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد كلا على حده.

وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وقد حضر اللقاءات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجّار، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا نبيل الصالح.