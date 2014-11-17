أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«اتفاق الرياض» يفتح صفحة خليجية جديدة

Google+ Print
«اتفاق الرياض» يفتح صفحة خليجية جديدة «اتفاق الرياض» يفتح صفحة خليجية جديدة

    بدعوة من خادم الحرمين، عُقِد أمس في الرياض اجتماع ضم الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإخوانه الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وقد صدر عن الاجتماع بيان مشترك أكد على أهمية ترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لُحمة متينة وتقارب وثيق.

وقد تم التوصل إلى "اتفاق الرياض التكميلي" والذي يصب في وحدة دول المجلس ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة للانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك. وبناءً على هذا الاتفاق فقد قررت كل من المملكة والإمارات والبحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر.

ودعا القادة الله لأن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية