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معرض تعريفي يرصد نشاطات المسابقة وفعالياتها

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معرض تعريفي يرصد نشاطات المسابقة وفعالياتها معرض تعريفي يرصد نشاطات المسابقة وفعالياتها

    تقيم الأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم "معرضاً تعريفياً" مصاحباً في مقر إسكان الوفود في فندق مكارم أجياد بمكة المكرمة ترصد فيه نشاطات المسابقة وفعالياتها وإنجازاتها والخدمات المتميزة التي تقدمها للمتسابقين في مجال القرآن الكريم، ويتضمن المعرض لوحات تعريفية وصوراً عن المسابقات الماضية واللجان العاملة ولقطات تكريم الفائزين، كما يحتوي المعرض على المطبوعات الخاصة بالأمانة العامة وإصداراتها الإعلامية إلى جانب عرض مصور بواسطة شاشات تلفزيونية تحكي جوانب من تاريخ المسابقة الدولية.

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