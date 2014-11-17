أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الصحة يعتمد حزمة تنقلات إدارية وتكليفات جديدة

Google+ Print
وزير الصحة يعتمد حزمة تنقلات إدارية وتكليفات جديدة وزير الصحة يعتمد حزمة تنقلات إدارية وتكليفات جديدة

    أصدر معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا وزاريا أمس يقضي تكليف الدكتور عماد بن علي الجحدلي وكيلاً مساعداً للتخطيط وتطوير رأس المال البشري لمدة عام من تاريخه، بعد أن كان قد غير الاسم من الوكالة المساعدة للتخطيط والتدريب لتكون الوكالة المساعدة لتخطيط وتطوير رأس المال البشري.

ويأتي تكليف الدكتور الجحدلي خلفا للدكتور محمد بن فؤاد زمخشري الذي كان قد أنهي تكليفه كوكيل مساعد للتخطيط والتدريب وتكليفه كاستشاري جراحة أطفال في مدينة الملك سعود الطبية.

وقد شكر معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه - في نص قراره - الدكتور زمخشري واشاد بدوره في العمل.

ونص القرار على بند آخر يقضي بنقل كل من الإدارات التالية (الإدارة العامة لشؤون الموظفين، الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، الإدارة العامة للتعاقد، الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة، الإدارة العامة للتطوير الإداري والإدارة العامة للتشغيل الذاتي) من مكتب ادارة التحول لتكون تابعة اداريا وفنيا للوكالة المساعدة لتخطيط وتطوير رأس المال البشري مع ابقاء ارتباط مكتب ادارة التحول بوزير الصحة مباشرة. ويأتي هذا القرار من ضمن توجهات وزارة الصحة في تطوير الناتج الإداري وتدوير المناصب القيادية التي تهدف الى تحريك عجلة التنمية وارتقاء العمل الفني والإداري. الجدير بالذكر أن الدكتور عماد الجحدلي كان يعمل مديرا لمستشفى الملك فهد بجدة وقبلها أستاذاً مساعدا للطب المهني والبيئي بجامعة أم القرى اضافة الى خبرته السابقة رئيسا لدائرة الطب الوقائي بأرامكو لخمسة وعشرين عاماً، وهو حاصل على شهادة دراسات عليا في الطب المهني من أدمونتن في كندا عام 1996 اضافة الى شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية