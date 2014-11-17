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دهسه القطار أمام عيني والده المخرج التونسي الشهير

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دهسه القطار أمام عيني والده المخرج التونسي الشهير دهسه القطار أمام عيني والده المخرج التونسي الشهير

الأحد 16-11-2014 17:09

حصلت مأساة أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم الجديد "خسوف" للمخرج التونسي فاضل الجزيري، عندما داهم القطار ابنه الممثل الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، ودهسه أمام أنظار والده وكامل فريق التصوير.

والقطار المعروف في تونس بـ"التي جي أم"، هو قطار كهربائي سريع يربط وسط العاصمة تونس بالضواحي الشمالية (حلق الوادي- الكرم – قرطاج - المرسى)، ويبدو أنّ الشاب لم ينتبه إلى قدوم القطار وفي لحظة غادرة دهسه.

يذكر أن الأب فاضل الجزيري هو ممثل ومخرج مسرحي وسينمائي شهير في تونس، وقد حضرت جنازة الشاب شخصيات عديدة فنية وسياسية وإعلامية.

 

 

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