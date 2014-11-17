زينب أسامة تشارك في أوبريت "حقك يا قدس علينا"

تستعد الفنانة المغربية الشابة زينب أسامة للمشاركة في أوبريت عربي، مهدى إلى الشعب الفلسطيني تحت عنوان "حقك يا قدس علينا"، والذي يعد إلتفاتة فنية من طرف زينب وعدد من زملائها السابقين ببرنامج "ستار أكاديمي" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تسافر خريجة برامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته التاسعة إلى مصر من أجل تسجيل صوتها، والتحضير لهذه الأغنية التي ستعرف النور قريباً.

وضمن برنامجها في المغرب، ستشارك زيب في مجموعة من الحفلات الغنائية والأمسيات التكريمية لفنانين كبار، على خشبة أهم مسارح مدينة الدار البيضاء.

وكانت النجمة الشابة قد انتهت سابقاً من تحضير أغنيتها "مقدرش أعيش" والتي أنجزتها خصيصاً لتعبّر بها عن حبها الشديد لخطيبها الذي دعمها طويلاً في مسارها الفني.

وإلى الأن لم تحسم زينب رأيها في أعمالها المقبلة، حيث عُرض عليها باقة من الكلمات والألحان المغربية لتختار من بينها، لكنها تفضّل أن تأخذ الوقت الكافي من أجل طرح أغنية جيدة ترضي جمهورها.

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