أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زينب أسامة تشارك في أوبريت "حقك يا قدس علينا"

Google+ Print
زينب أسامة تشارك في أوبريت "حقك يا قدس علينا" زينب أسامة تشارك في أوبريت "حقك يا قدس علينا"

الأحد 16-11-2014 19:13

تستعد الفنانة المغربية الشابة زينب أسامة للمشاركة في أوبريت عربي، مهدى إلى الشعب الفلسطيني تحت عنوان "حقك يا قدس علينا"، والذي يعد إلتفاتة فنية من طرف زينب وعدد من زملائها السابقين ببرنامج "ستار أكاديمي" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تسافر خريجة برامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته التاسعة إلى من أجل تسجيل صوتها، والتحضير لهذه الأغنية التي ستعرف النور قريباً.

وضمن برنامجها في المغرب، ستشارك زيب في مجموعة من الحفلات الغنائية والأمسيات التكريمية لفنانين كبار، على خشبة أهم مسارح مدينة الدار البيضاء.

وكانت النجمة الشابة قد انتهت سابقاً من تحضير أغنيتها "مقدرش أعيش" والتي أنجزتها خصيصاً لتعبّر بها عن حبها الشديد لخطيبها الذي دعمها طويلاً في مسارها الفني.

وإلى الأن لم تحسم زينب رأيها في أعمالها المقبلة، حيث عُرض عليها باقة من الكلمات والألحان المغربية لتختار من بينها، لكنها تفضّل أن تأخذ الوقت الكافي من أجل طرح أغنية جيدة ترضي جمهورها.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر