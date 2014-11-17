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شقيقة بيونسيه تودع العزوبية بغياب جاي زي

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شقيقة بيونسيه تودع العزوبية بغياب جاي زي شقيقة بيونسيه تودع العزوبية بغياب جاي زي

الإثنين 17-11-2014 06:01

حضرت النجمة العالمية Beyonce مساء الجمعة، حفل توديع العزوبية الذي أقامته شقيقتها Solange Knowles، في مسرح Indywood Movie بولاية New Orleans الأمريكية.

حضر الحفل حوالي 50 شخصاً من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا Solange فرحتها مع خطيبها المخرج Alan Ferguson.

وخلال السهرة التي غاب عنها Jay Z و Ivy Blue، عرض الثنائي فيدو مصوّر يظهر علاقتهما منذ اللقاء الأول مروراً بالعديد من اللحظات الرومنسية التي جمعتهما.

وبالرغم من الخلافات الكثيرة والغامضة التي حصلت بين Beyonce و Solange بعد إعتداء الأخيرة بالضرب على Jay Z، قالت Knowles: كل منزل لا يخلو من المشاكل ونحن كذلك.. المهم في النهاية أننا عائلة واحدة، ووضعنا جميع الامور السيئة والبشعة خلفنا لنعيش هذه الفرحة.

يشار إلى أن Solange التي تزوجت من Daniel Smith في العام 2004، وإنفصلت عنه بعد 3 سنوات، ستتزوج من Ferguson خلال الأسبوع القادم.

 

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