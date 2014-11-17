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بالصور...لماذا تتصور الفنانات حافيات القدمين؟

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بالصور...لماذا تتصور الفنانات حافيات القدمين؟ بالصور...لماذا تتصور الفنانات حافيات القدمين؟

الإثنين 17-11-2014 03:30

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخراً، صور من أخر جلسة تصوير خضعت لها، إذ ظهرت في بعضها وهي حافية القدمين، في وقت لم تكن نانسي هي أولى الفنانات اللواتي لجأن إلى إلتقاط صور وهن حافيات القدمين.
فهل الهدف من ذلك هو لفت الأنظار؟

فقد سبق نانسي في التصوير بهذا الشكل فنانات أخريات مثل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، حيث ظهرت في بعض الصور أيضاً وهي من دون حذاء، كما خضعت الممثلة داليا البحيري أيضا لجلسة تصوير بالشكل نفسه.

ومنذ حوالي الشهر، ظهرت اللبنانية رزان مغربي وهي حافية على المسرح، وهي تقدم حفل الفنان وسط ذهول من الكثيرين، وهو نفس ما سبق وفعلته الممثلة المصرية رانيا يوسف أثناء عرض خاص لأحد أفلامها، حيث فاجأت الجميع بخلع حذاءها، وقامت بإجراء المقابلات مع بعض القنوات الفضائية وهي من دون حذاء، الأمر الذي اعتبره الكثيرون غير لائق.

أما اللبنانية ليال عبود، فغنّت أيضاً على أحد المسارح وهي من دون حذاء.

ومن جهتها قامت دوللي شاهين بأخذ صور أيضاً وهي حافية القدمين.

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سيدتي

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