عصام الحضري : لن أعتزل .. ومستمر فى الملاعب



> اكد عصام الحضرى حارس مرمى وادى دجلة أنه لم يعلن اعتزاله اللعب دوليًا، مشيرًا إلى أنه مازال قادرًا على العطاء مع الفراعنة .

وأضاف الحضرى فى تصريح خاص لوكالة “ona”أنه مستمر فى الملاعب سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى، ولن يعتزل كرة القدم فى الفترة الحالية مطلقا.

يذكر أن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر رفض باستدعاء الحارس مع المنتخب الوطنى فى مباراته الأخيرة أمام السنغال فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2015، على استاد القاهرة الدولى، والتى خسر فيها الفراعنة المباراة بهدف نظيف.