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بالفيديو - هولندا تنقذ رأس هيدينك بسداسية في لاتفيا

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بالفيديو - هولندا تنقذ رأس هيدينك بسداسية في لاتفيا بالفيديو - هولندا تنقذ رأس هيدينك بسداسية في لاتفيا

(إفي): استعادت هولندا التوازن بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2016) بفرنسا بعد فوزها الساحق على ضيفتها لاتفيا بسداسية نظيفة في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

ورفع "الطواحين" عقب هذا الانتصار، الذي أنقذ المدرب جوس هيدينك من مغادرة منصبه، رصيدهم الى ست نقاط في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين أيسلندا والتشيك.

أما رصيد لاتفيا فتوقف عند نقطتين فقط بالمركز الرابع.

سجل نصف الدستة الهولندية كل من أريين روبن (هدفان) وكلاس يان هونتلار (هدفان) وروبن فان بيرسي وجيفري بروما.

كان الفريق البرتقالي قد خسر مرتين امام التشيك وأيسلندا خارج الديار، فيما حقق الفوز في أمستردام على كازاخستان.

شاهد السداسية من هنا

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فيديو اليوم السابع

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