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زيدان يشرك نجله إنزو لأول مرة مع رديف ريال مدريد

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زيدان يشرك نجله إنزو لأول مرة مع رديف ريال مدريد زيدان يشرك نجله إنزو لأول مرة مع رديف ريال مدريد

(إفي): أشرك أسطورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الثاني (كاستيا) نجله الأكبر إنزو في أول مباراة مع الفريق اليوم امام كونكينسي في مباراة بدوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وضم زيدان ابنه (19 عاما) من فريق الناشئين (ريال مدريد سي) للقائمة التي خاضت اليوم مباراة كونكينسي، وأشركه في الدقيقة 66 ليساهم في الفوز بهدفين لواحد، ويتجنب مواقع الهبوط.

وسبق للمدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو أن منح إنزو زيدان فرصة التدرب مع الفريق الأول، كما استدعي لمنتخب فرنسا للشباب تحت 19 عاما.

ويقترب إنزو بتلك الخطوة من التصعيد للفريق الأول ووراثة مركز والده كما تترقب جماهير الميرينجي.

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