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إصابة لوكا مودريتش

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إصابة لوكا مودريتش إصابة لوكا مودريتش

(إفي): تعرض لاعب وسط الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش لإصابة لم يقدر بموجبها على اكمال مواجهة إيطاليا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وكان مودريتش تعرض لاصابة في الجزء الأيسر في المنطقة التي تقع بين الفخذ والبطن (ق26) من اللقاء في مواجهة على الكرة مع أحد لاعبي إيطاليا.

وعانى اللاعب بعدها من العرج لبضع دقائق ثم مدد جسده على الأرض على الرغم من تساقط الأمطار القوية.

وحاول الجهاز الطبي تقديم المساعدة للاعب داخل الملعب وخارجه ليجري بعدها نقله لغرف الملابس حيث استبدل بماتيو كوفاسيتش (ق27).

يشار إلى أن لاعب الريال سامي خضيرة كان تعرض لاصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لشهور العام الماضي في نفس الملعب وهو جيوزيبي مياتزا خلال مواجهة ودية بين إيطاليا وألمانيا.

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