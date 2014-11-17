بالفيديو - الشماريخ بطلة تعادل إيطاليا وكرواتيا

لعبت الشماريخ دور البطولة في تعادل إيطاليا مع مضيفتها كرواتيا بهدف لمثله في التصفيات المرشحة لكأس أمم أوروبا.

فلم يستطع حكم المباراة ترك اللعب يستمر من دون توقف في ظل الشماريخ الكثيفة التي ألقاها الجمهور الكرواتي في مباراة بلاده مع إيطاليا مساء الأحد.

وكان منتخب إيطاليا سباقا بالتهديف عن طريق نجم لاتسيو أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول.

لكن منتخب كرواتيا تعادل مع مضيفه بهدف لإيفان بيريسيتش في الدقيقة 15، بعد هدف كاندريفا بـ4 دقائق فقط.

وأثناء الشوط الثاني، ألقى جمهور كرواتيا أعدادا كبيرة من الشماريخ داخل أرض الملعب.

هذا التصرف دفع الحكم لإيقاف اللعب، لمطالبة الفريقين بترك أرض الملعب والوقوف على حدوده حتى تهدأ الجماهير.

وحدث بعض التصادم بين جماهير البلدين في ملعب سان سيرو، حتى عادت الأمور إلى الهدوء وعاد اللعب ليستمر.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، ويأتي الفريق الإيطالي ثانيا بالرصيد نفسه.

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