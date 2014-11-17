مباحث البحيرة تلقي القبض على 2 من تنظيم الإخوان وراء حريق مكتب بريد الوفائية

تمكنت مباحث البحيرة من التوصل الى مرتكبى واقعة اشعال النيران فى مكتب بريد الوفائية التابعة لمركز الدلنجات.

كان اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير امن البحيرة،قد تلقى اخطارا من من مأمور مركز الدلنجات،بقيام مجهولين باشعال النيران فى غلافة مدير مركز بريد قرية الوفائية مما أدى إلى إحتراق 3 مروحة مكتب و 2 مقعد خشبى و تليفون أرضى و تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق.

كشفت التحريات أن وراء الحادث كلا من(مسعد.أ.ز-28 عاما-مدرس بالمعهد الأزهرى)و(احمد.ش.م-18 عاما-طالب) و أنهما دخلا المكتب عقب قيامهما بكسر النافذه .

و تم ابلاغ النيابة العامة التى كلفت المباحث الجنائية بالقبض على المتهمين الهاربين.