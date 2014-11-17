بالصورة .. امن سوهاج يضبط متهمين قاموا بسرقة صيدلية بجرجا تحت تهديد السلاح‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من قسم شرطة جرجا بقيام بعض الأشخاص بسرقة أحدي الصيدليات بمدينة جرجا أنتقل علي الفور مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص والتقابل مع أيمن حافظ سرجيوس سن 49 نجل صاحب الصيدلية ويقيم بذات الناحية ، وبسؤاله قرر قيام مجهولين بالدخول للصيدلية ومغافلته ومحاولة الاستيلاء علي مبلغ مالي ولاذوا بالفرار وعند محاولة اللحاق بهم قام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض .
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط كلاً من سيد عبد الراضي عبد الرحمن سن 37 عاطل والمسجل شقي خطر تحت رقم 648 فئة ” ج ” [ سرقات عامة ] ، و خالد محمد إبراهيم خليل سن 39 عامل – ويقيمان منشأة برديس – دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في 11 قضية متنوعة أخرها القضية 11137 جنح مركز البلينا لسنة 2013 ” سرقة ” وبحيازتهماعدد ” 9 أقراص مخدرة وبحوزة الثاني [ مطواة قرن غزال– عدد " 4 " هواتف محمولة – " 3 " ساعات يدوية ].
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بأن المضبوطات من متحصلات سرقة بمدينة البلينا كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لإبعاد نشاطهما الإجرامي ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2569 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .