بالصورة .. امن سوهاج يضبط متهمين قاموا بسرقة صيدلية بجرجا تحت تهديد السلاح‎

​​ ​تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من ​قسم شرطة جرجا بقيام بعض الأشخاص بسرقة أحدي الصيدليات بمدينة جرجا أنتقل علي الفور مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص والتقابل مع​ ​أيمن حافظ سرجيوس سن 49 نجل صاحب ​الصيدلية ​ ويقيم بذات الناحية ، وبسؤاله قرر قيام مجهولين بالدخول للصيدلية ومغافلته ومحاولة الاستيلاء علي مبلغ مالي ولاذوا بالفرار وعند محاولة اللحاق بهم قام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط كلاً من سيد عبد الراضي عبد الرحمن سن 37 عاطل والمسجل شقي خطر تحت رقم 648 فئة ” ج ” [ سرقات عامة ] ، ​​​​​و​​ ​خالد محمد إبراهيم خليل سن 39 عامل – ويقيمان منشأة برديس – دائرة مركز البلينا والسابق اتهامه في 11 قضية متنوعة أخرها القضية 11137 جنح مركز البلينا لسنة 2013 ” سرقة ” وبحيازتهما​​عدد ” 9 أقراص مخدرة وبحوزة الثاني [ مطواة قرن غزال– عدد " 4 " هواتف محمولة – " 3 " ساعات يدوية ].

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بأن المضبوطات من متحصلات سرقة بمدينة البلينا كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لإبعاد نشاطهما الإجرامي ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2569 إداري القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .