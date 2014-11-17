المعمري: 6 لؤلؤات في حب دول مجلس التعاون الخليجي

كشف المغامر سعيد المعمري صاحب فكرة مبادرة سبع لؤلؤات في حب الإمارات عن فكرة أخرى لاطلاق 6 لؤلؤات في حب دول الخليج العربية مستقبلاً، حيث عرضت الفكرة على سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس جمعية كلنا الإمارات.

مشيراً إلى أن الفكرة ستطبق بعد الحصول على الموافقة مباشرةً بعد استضافة دولة الإمارات لاجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السنة المقبلة.

وأوضح المعمري أن فكرة اللؤلؤات الست ستكون مهداة إلى دول الخليج الست لتكون عربون محبة وولاء بين الدول الخليجية وتزيد من التلاحم والترابط بينهم، ومبادرة خليجية تحث الجيل الخليجي على الترابط وتبادل العلاقات كما حرص عليها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وأشار المعمري الى أن غرس اللؤلؤات سيبدأ من دولة الكويت بعدها مملكة البحرين، تليها دولة قطر، وبعدها المملكة العربية السعودية، ومن ثم سلطنة عمان، إلى أن يختتم غرس آخر لؤلؤة في بحار دولة الإمارات العربية المتحدة .

ختام التسليم

وقال راشد بخيت المنصوري المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش الحفل الخاص بمراسيم تسليم لؤلؤة أبوظبي المحطة الأخيرة الذي نظم صباح أمس: إن ختام تسليم اللؤلؤة الثامنة لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

والشيخ زايد بن سعيد آل نهيان، كان على المستوى المطلوب كما تأمله فريق المنظمين وأعضاء جمعية كلنا الإمارات. وأضاف أن مستوى الحضور للفعالية كان كبيراً ومميزاً منذ انطلاقها، وتم انجاز المهمة الصعبة التي كانت ترتبط بحالة الطقس .