حمدان بن محمد وسلطان بن زايد والشيوخ يعزون بوفاة محمد والفندي المزروعي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء أمس واجب العزاء إلى اللواء فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل واخوانه في وفاة شقيقهم المغفور له بإذن الله محمد خلف المزروعي، وإلى عائلة المغفور له بإذن الله الفندي محسن راشد المزروعي، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير أليم الخميس الماضي بالمنطقة الغربية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الفقيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم آلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ورافق سموه في تقديم العزاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

كما قدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد خلف المزروعي رحمه الله، وذلك خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس إلى خيمة العزاء، التي أقيمت في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، والتقى خلالها اللواء فارس خلف المزروعي شقيق الفقيد، وولده خلف محمد خلف المزروعي.

واللواء عيسى سيف المزروعي، وخميس الفندي المزروعي، ومكتوم الفندي المزروعي، وعددا كبيرا من أبناء المنطقة الغربية والمعزين من مواطنين ومقيمين، الذين وفدوا من أنحاء مختلفة من الدولة للتعبير عن مشاعرهم الحزينة لفقد ابن بار من أبناء الدولة.

وعبر سموه لذوي الفقيد عن خالص العزاء وصادق المواساة في مصابهم الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وتلقى سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة خلال فترة تواجده جانبا من العزاء من كبار ضباط وقادة القوات المسلحة، وطلبة المدرسة الثانوية العسكرية، وجموع المعزين، وشاركهم وأهل الفقيد الترحم عليه وعلى من قضوا معه في الحادث الأليم.

إشادة

وأشاد سمو ممثل صاحب السمو رئيس الدولة بمناقب المغفور له بإذن الله تعالى محمد خلف المزروعي وسيرته الطيبة، مشيرا إلى أنه كان وفيا لوطنه مخلصا لقيادته وتحمل الأمانة في أكثر من موقع، فكان أهلا لها، واستطاع بعمله وجده أن يصبح رمزا من رموز الثقافة والإعلام والتراث في وقت قصير، ما يدل على ما كان يتمتع به رحمه الله من مواهب ومؤهلات.

ولفت سموه إلى أن المزروعي رحمه الله ظل يعمل حتى اللحظة التي لبى عندها نداء ربه، سائلا الله تعالى أن يشفع له ذلك وأن يتقبله الله في مستقر رحمته.

وعبر أهل الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الإنسانية المعبرة عن صدق مشاعره وحرص سموه على مشاركة إخوانه وأبنائه المواطنين كل مناسباتهم الاجتماعية، متمنين لسموه طول العمر وموفور الصحة.

مواساة

وقدم عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع من المعزين أمس واجب العزاء إلى اللواء فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وإخوانه في وفاة شقيقهم المغفور له بإذن الله محمد خلف المزروعي وعائلة المففور له بإذن الله الفندي محسن راشد.

فقد قدم العزاء سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم والشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان ومعالي علي سالم الكعبي مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة .

والعقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير مديرية المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووفد من القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

كما قدم العزاء آصف علي خان دراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية وضباط من القوات المسلحة والشرطة.

وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم الصادقة لأسرتي الفقيدين سائلين المولى عز جل أن يتغمدهما برحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

مقرن يعزي

تلقى اللواء فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل واخوانه اتصالا هاتفيا من الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

اعرب فيها عن تعازيه مواساته في وفاة شقيقهم المغفور له بإذن الله محمد خلف المزروعي، ولعائلة المغفور له بإذن الله الفندي محسن راشد المزروعي، اللذين وافتهما المنية اثر حادث سير وقع يوم الخميس الماضي بالمنطقة الغربية.