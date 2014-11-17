حاكم الشارقة يصدر قرارين إداريين

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قرارا إداريا رقم (13) لسنة 2014، بشأن تشكيل مجلس أمناء مستشفى الشارقة التعليمي، برئاسة عبدالله علي المحيان وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري نائباً لرئيس المجلس، ومراد حاج حميدة والدكتور مايكل سترود والدكتور حكم يسين وعميد كلية الطب بجامعة الشارقة.

ونص القرار بتعيين المجلس مقرراً له في أولى اجتماعاته ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه.

كما أصدر سموه قرارا إداريا رقم (14) لسنة 2014، بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة علي سالم المدفع وعضوية كل من حميد علي المهيري وخالد جاسم المدفع، وطارق سعيد علاي، وعبدالله سعيد راشد السلامي وعبدالله محمد عامري الحمادي ونبيل احمد المزروعي.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.