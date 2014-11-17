محافظ كفر الشيخ: نتائج تحليل مياه بحيرة البرلس “سلبية”

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ بأنه ثبت سلامة مياه بحيرة البرلس وخلوها من أي تلوث وأن الأسماك الموجودة بها صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكد المحافظ أن التحاليل التي أجريت بمعمل هيئة الثروة السمكية رداً على أى إدعاءات مخالفة لذلك أياً كان مصدرها.

وأضاف عجوة أن لجنة المعمل التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بكفرالشيخ مروا على 10 أماكن مختلفة تغطى المسطح المائي لبحيرة البرلس وتم أخذ العينات اللازمة من أسماك البلطي والطوبار الموجودة بالبحيرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن نتائج التحاليل أثبتت أن المياة ملائمة لنمو الأسماك من حيث خواصها الكيميائية والطبيعية وبالفحص الظاهري والتشريحي للأسماك ثبت أنها ذات حيوية عالية ومظهر صحي جيد ولا يوجد بها أي أثار إصابات داخلية أو خارجية .

وأشار المحافظ أنه بالفحص قد تلاحظ أن المياه في مجملها في الحدود الآمنة ونمو الأسماك مع وجود ارتفاع طفيف في عنصر الزنك في بعض الأماكن ؛ والتي لا تؤثر على الصحة العامة للأسماك نظرا لجريان المياة وتغير حالة المياة بشكل يومي كما تلاحظ وجود انخفاض نسبة الأوكسجين أمام محطة صرف غرب تيره وذلك لوجود ارتفاع في نسبة العكارة.

كما أكد المعمل المركزي بمنطقة الثروة السمكية بكفرالشيخ أن نتائج الفحص الظاهري للأسماك تبين أن الأسماك في حالة جيدة ومظهر صحي لامع ولا يوجد عليها أى إصابات خارجية أو تقرحات ناتجة عن أى إصابات داخلية.

وثبت بالفحص التشريحي أن الأحشاء الداخلية للأسماك في حالة جيدة وطبيعية ولا يوجد أى اثأر لإصابات مرضية .