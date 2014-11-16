أوباما يؤكد مقتل الرهينة الأمريكي عبد الرحمن كاسيج

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقتل عامل الإغاثة الأمريكي عبدالرحمن كاسيج الذي بث تنظيم داعش مقطع فيديو “لقطع رأسه” على الإنترنت.

ووصف أوباما عملية القتل بأنها “شر خالص”، وقدم تعازيه لعائلة الضحية.

وكان بيتر كاسيج الذي سمى نفسه عبد الرحمن بعد اعتناقه الإسلام، يعمل مع منظمات خيرية في سوريا، واختُطف هناك العام الماضي.

وكان تنظيم داعش بث الشهر الماضي مقطع فيديو لإعدام رهينة بريطاني آخر كان يدعى آلن هانينج، وهدد بإعدام كاسيج في التسجيل نفسه.

ويظهر في مقطع الفيديو شخص ملثم يقف فوق رأس مقطوع يقول إنه رأس عبد الرحمن.

> ويظهر في الفيديو أيضا 18 سوريا قطعت رؤوسهم.

وأطرى الرئيس الأمريكي “إنسانية كاسيج” وقال “إنه خطف منا في فعل شرير على أيدي أشخاص يربطهم العالم عن حق بانعدام الإنسانية”.

وأضاف أوباما قائلا “والآن نقدم تعازينا ونكرس صلواتنا للتضامن مع عائلة عبدالرحمن كاسيج، الذي يعمر أيضا باسم بيتر”.

> وجاءت تصريحات أوباما في رحلة عودته إلى الولايات المتحدة من أستراليا حسب ما ذكر موقع بى بى سى عربى.