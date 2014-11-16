بالصور.. وزير الصحة يفتتح المرحلة الأولى من مستشفى الخارجة بالوادي الجديد

قام الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان يرافقة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالوزراة وقطاع الصحة بالمحافظة بإفتتاح المرحلة الأولى من مستشفى الخارجة العام بمحافظة الوادى الجديد، بتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه.

وتفقد الوزير ومرافقوه المنشآت التى تم تطويرها والتي تشتمل 6 عيادات خارجية، وصيدلية وقسم للعلاج الطبيعى والتأهيل الرياضى والعلاج المائى والكهربائى وقسم لعمليات النساء والتوليد به غرفة عمليات نساء وغرفة ولادة طبيعية و4 أسرة إفاقة وغرفة تحضير عمليات، وقسم للعمليات به 3 غرف عمليات، و4 أسرة إفاقة تحضير عمليات، وتعقيم، ومناظير “نساء ومسالك وجهاز هضمى وجراحة قسطرة القلب وقسم للعناية المركزة به عناية مركزة تحتوى على 6 أسرة منها 5 عاديين وواحدة للعزل، وعناية أخرى للقلب تحتوى على 5 أسرة منها 4 عاديين وواحدة عزل، وقسم للحضانات به 8 حضانات منها 7 عادية وواحدة عزل، بالإضافة إلى غرف خدمات الأطباء والتمريض والرضاعة والأدوات الطبية.

كما تفقد العدوى المبنى الثانى من دور أرضى ودور علوى ويشتمل على قسم لإقامة المرضى به 8 أسرة وغرف خدمات للمرضى، إلى جانب المغسلة والتعقيم المركزى.

ويقدم المستشفى خدماته فى تخصصات النساء والتوليد المسالك البولية الجهاز الهضمى قسطرة القلب الغسيل الكلوى العلاج الطبيعى وبعد انتهاء الزيارة التفقدية لمرافق مستشفى الخارجة العام عقد الوزير والمحافظ مؤتمر صحفى بحضور الصحفيين والاعلامين وقام​ بالرد على ا​سئلتهم المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية .

ووافق وزير الصحة على تطوير مستشفى الداخلة المركزي وتزويد المحافظة بعدد من الاطباء وشهد الوزير ومحافظ الوادى الجديد توقيع برو​توكول تعاون بين كليه الطب جامعة أسيوط ووزارة الصحة

وفى نهاية الموتمر ​قام اللواء محمود محافظ الوادى الجديد بإهداء درع المحافظة للوزير تقديرا لجهوده فى تطوير المنظومة الصحية.

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