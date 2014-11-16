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القنصل المصري بكاليفورنيا: أحمد حلمي بصحة جيدة

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القنصل المصري بكاليفورنيا: أحمد حلمي بصحة جيدة القنصل المصري بكاليفورنيا: أحمد حلمي بصحة جيدة

أحمد حلمى ومنى ذكى

صرح  القنصل المصري في كاليفورنيا بالولايات المتحدة السفير الحسيني عبد الوهاب أن حالة الفنان أحمد حلمي جيدة جدا ومطمئنة للغاية بعد أن أجرى عملية استئصال ورم حميد في الظهر.

وقال السفير الحسيني عبد الوهاب  في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أنه التقى مع الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي بعد الانتهاء من العملية الجراحية التي أجريت في ظهره،واستمع من الفنان حلمي لتفاصيل العملية التي أكد على نجاحها وأنه في حالة صحية جيدة.

وأضاف القنصل المصري أن الفنانة منى زكي أيضا بصحة جيدة،مؤكدًا أنها لا تعاني من أية أورام سرطانية,مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللقاء،الذي جمعه بالفنان أحمد حلمي وزوجته والذي كان في منزله،كان بحضور الإعلامية هالة سرحان ودار نقاش حول الأعمال الفنية التي يقوم بهما كل من أحمد حلمي ومنى زكي خلال الفترة المقبلة.

 

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