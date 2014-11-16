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إصابة عمرو السولية تزيد أوجاع وسط المنتخب

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إصابة عمرو السولية تزيد أوجاع وسط المنتخب إصابة عمرو السولية تزيد أوجاع وسط المنتخب

قد يفقد منتخب مصر لجهود نجم الوسط ولاعب الإسماعيلي عمرو السولية بعدما أصيب في تدريبات الفراعنة مساء اليوم الأحد.

يعاني من نقص في صفوف لاعبي الارتكاز بعد إصابة إبراهيم صلاح في مباراة والسنغال مساء السبت.

وزادت معاناة الفريق بعدما لم يستطع السولية استكمال مران الفراعنة استعدادا لموقعة تونس التي تقام بعد 3 أيام.

ولم يحدد بعد الجهاز الطبي للمنتخب مدى إصابة اللاعب الذي شارك في فوز مصر على بوتسوانا ذهابا وإيابا.

ويمتلك منتخب مصر من لاعبي الوسط في قائمته محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وحسام غالي، بخلاف الثنائي المصاب إبراهيم صلاح الذي استبعد من المعسكر والسولية.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تونس، ليبقي على أمل ضئيل في الوصول لكأس أمم إفريقيا 2015.

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