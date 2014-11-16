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الحضري: حقي ليس مهما.. علينا استعادة صورة مصر

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الحضري: حقي ليس مهما.. علينا استعادة صورة مصر الحضري: حقي ليس مهما.. علينا استعادة صورة مصر

لا يعبأ عصام الحضري حارس منتخب مصر بما يخصه في قصة تلقيه استدعاء لتمثيل الفراعنة أمام تونس خلال الجولة الأخيرة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015.

الحضري دخل قائمة تحت لواء شوقي غريب في بداية التصفيات أمام السنغال وتونس، لكنه لم يفلح حتى في الوصول لدور البديل في المباراتين.

بعد ذلك خرج الحضري من حسابات غريب الذي أكد أنه لن يستدعي الحارس صاحب الـ41 عاما مجددا إلا لو كان سيشارك أساسيا.

ثم خسر منتخب مصر حارسيه شريف إكرامي وأحمد الشناوي للإصابة، ليتلقى الحضري استدعاء من جديد.

وعقب الحضري عبر FilGoal.com "ليس مهما الآن التحدث عن هل عاد لي حقي باللعب أم لا، ليس هذ الوقت المناسب".

وتابع السد العالي "المهم أن نركز على إعادة رسم صورة مصر من جديد.. فلا أحد يقبل بالوضع الحالي للمنتخب".

وتأتي تصريحات حارس الأهلي والزمالك الأسبق بعدما أخفق في الفوز على السنغال باستاد القاهرة وخسر بهدف من دون رد.

وباتت فرص مصر واهية في الوصول لأمم إفريقيا.

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