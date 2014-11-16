قائمة غيابات ألمانيا قبل مواجهة إسبانيا تستقبل اسم بواتينج

(إفي): سيغيب الدولي الألماني جيروم بواتينج عن مباراة منتخب بلاده الثلاثاء المقبل ضد إسبانيا وديا، لينضم إلى قائمة الغيابات التي يعاني منها المدرب يواخيم لوف، والتي تضم الحارس مانويل نوير.

وأفادت مصادر بالاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن بواتينج لن يشارك في المباراة مع أبطال العالم لمشاكل عضلية في ربلة الساق اليمنى.

وكان الاتحاد قد أعلن أمس عن غياب نوير، لآلام في الركبة داهمته عقب مباراة جبل طارق بالتصفيات المؤهلة لامم اوروبا 2016 والتي انتهت بفوز المانشافت 4-0.

كما سيغيب للإصابة كل من كريستوف كرامير وجوليان دراكسلير وماركو رويس.

وسيتدرب منتخب لوف الليلة في ميونخ قبل التوجه على الأرجح غدا الاثنين إلى إسبانيا.

وكان لوف قد صرح في أكثر من مناسبة أنه سيهدف للفوز بالمباراة وأنه سيخوضها بخطة مختلفة عن تلك التي ظهر بها ضد جبل طارق.