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وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز بالمنيا احتجاجا علي عدم فروق التكلفة‎

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وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز بالمنيا احتجاجا علي عدم فروق التكلفة‎ وقفة احتجاجية لأصحاب المخابز بالمنيا احتجاجا علي عدم فروق التكلفة‎

للواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

نظم أصحاب المخابز بالمنيا، اليوم الأحد وقفة  احتجاجية داخل مبنى الغرفة التجارية، للمطالبة بصرف فرق تكلفة إنتاج الخبز التي لم تصرف لهم منذ 13 شهرا.
> وردد أصحاب المخابز هتافات ” أنا مش منقول عايز مسئول، يا محافظ أنزل شوف حكايتنا على المكشوف، يا محافظ أنزل طل إحنا مواطنين زى الفل”، مؤكدين أنهم لا يجدون رواتب العمال داخل مخابزهم، وأن بعضهم لديه مستحقات لدي مديرية  تتخطى الـ150 ألف جنية، بجانب فرق السولار الذي لم يصرف لهم منذ 7 أشهر.
> كما هدد أصحاب المخابز بالدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تستجب مديرية التموين لمطالبهم، مؤكدين أن المحافظ التقى بهم أكثر من مرة دون جدوى.

من جانبه، قال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمنيا، إن أكثر من 57 مليون جنية كمستحقات لأصحاب المخابز لم تصرف حتى الآن، و أن الإهمال ما زال يضرب   و يتمثل في رفض جميع مطالب أصحاب المخابز رغم أنها قانونية ومشروعه، مشيرا إلى أن أكثر من 2000 مخبز بلدي يعانون من أزمة مالية حادة تهدد البعض منهم بالإغلاق.

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