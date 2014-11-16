عشرة آلاف مصحف بطريقة “برايل” لطلاب جامعة الأزهر

تسلم رئيس جامعة الأزهر الدكتور عبد الحي عزب اليوم الأحد عشرة آلاف مصحف مطبوع بطريقة “برايل” مهداة من إحدى مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المكفوفين في مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة.

وقال رئيس جامعة الأزهر -في تصريح مساء اليوم أن الجامعة ترعى الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مرحبًا بهذه المبادرة التي تقدمت بها مؤسسة جسور الخير خدمة لطلاب العلم بالأزهر الشريف.

وطالب عزب بضرورة تضافر مؤسسات المجتمع المدني كافة خلف مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي رحب أيضًا بتلك المبادرة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الحى عزب سيوقع غدًا الاثنين، بروتوكول تعاون لتعليم المكفوفين على طريقة “برايل”،مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة التضامن الاجتماعي،كما أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بدأت في تفعيل خططها الاستراتيجية لخدمة المجتمع بالاتفاق مع الصندوق على بدء دورات تدريبية مجانية لجميع المكفوفين، اعتبارًا من عقد البروتوكول، وعقد دورات عديدة في مجالات محو الأمية وتعليم الكبار وتنظيم قوافل طبية تجوب المحافظات كافة.

أ ش أ