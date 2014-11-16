“بن حلي”: اجتماع وزراء الخارجية العرب سيناقش العدوان على القدس

صرح أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ،التي ستعقد السبت 29 نوفمبر الجاري بمقر الجامعة العربية برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس،ستناقش العدوان على القدس والأقصى واستمرار الاستيطان الإسرائيلي.

> وقال بن حلي في تصريح مساء اليوم أن لجنة مبادرة السلام العربية ستعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية قبيل الاجتماع الوزاري غير العادي لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح.

وأضاف أن الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس الجامعة ستكرس لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق لوزراء الخارجية ، فيما يخص تطورات القضية الفلسطينية والعدوان على القدس والأقصى واستمرار الاستيطان ، ومتابعة موضوع قرار “صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أنه تقرر عقد الاجتماع بعد مشاورات الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي مع وزراء الخارجية العرب ومع رئاسة القمة “دولة الكويت” ورئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية “موريتانيا” ودولة فلسطين لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأشار بن حلي إلى أنه في ضوء المشاورات ومتابعة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططها الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات الخطيرة على الحرم القدسي وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية غير العادي الذي عقد سابقا بإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم ، تقرر عقد اجتماع على المستوى الوزاري دورة غير عادية مستأنفة يوم السبت 29 نوفمبر الجاري على أن يسبقه اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الجامعة العربية.

أ ش أ