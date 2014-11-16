القبض علي هارب و تاجر مخدرات بالمنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي بالمنيا، القبض علي تاجر مخدرات وبحوزته كميه من الهيروين، ومسجل خطر هارب من حبس 10 سنوات في قضية جنائية، وذلك بعد وقوع تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة في محاولين الهرب ونتج عن ذلك إصابة تاجر المخدرات بطلق ناري.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً بتمكن إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس، من ضبط عبد الناصر-ح-ع هارب من تنفيذ حكم جنائي، سرقة بالإكراه، ومطلوب لتنفيذ عقوبة بالحبس 10 سنوات واجبة النفاذ، وذلك بعد تبادله إطلاق الرصاص مع رجال الشرطة محاولاً الهرب.

> وعلي جانب أخر، تمكنت مباحث مركز سمالوط، من ضبط محمود- ع-ك 25 سنة تاجر مخدرات، إثر قيامه بإطلاق النار علي رجال الشرطة، أثناء القبض عليه، مما أدي لإصابتة بطلق ناري بالقدم، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه وبحوزته 15 تذكرة هيروين مخدر وميزان حساس وسلاح ناري فرد روسي، وطلقتين من نفس العيار، وحرر محضراً بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.