رئيس الأكاديمية البحرية يزور بورسعيد

تفقد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع بورسعيد ورافقه فى الزيارة مسئولي مراكز المقر الرئيسي .

وكان فى استقبالة الدكتور محمد على إبراهيم مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد و رؤساء الأقسام وقد بدأت زيارته بإجتماع مع موظفي فرع بورسعيد لبحث مطالبهم .

و لبي رئيس الاكاديمية، كافة المطالب، مؤكدًا على إستمرار فرع بورسعيد مع تقديم الدعم الكامل له فى ظل الرؤيه المستقبلية لمشروع قناة السويس وشكر الموظفين على الجهد المبذول مما كان له أكبر الأثر فى تطوير فرع بورسعيد والظهور بالمظهر المشرف .

والتقى رئبس الاكاديمية بأبنائه الطلاب بكليتي الهندسة والتكنولوجيا والنقل الدولي واللوجستيات وإستمع إلى أرائهم وناقشهم فيها وإطمأن على سير العمليه التعليمية