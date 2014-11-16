ضبط 400 قرص مخدر بحوزة مسجل خطر بقنا‎

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد، من ضبط مسجل خطر وبحوزتة 400 قرص مخدر قبل ترويجها على عملاؤة بمدينة قنا، كان اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بضبط كمية من الأقراص المخدرة بدائرة قسم قنا.

وكشفت التحريات، قيام قوة أمنية بإشراف المقدم مروان العيسوى رئيس الإدارة والرائد محمد الضبع وكيل الإدارة من ضبط المدعو ” بدوي . م . م ” 55 سنة عاطل مسجل شقي خطر إتجار مخدرات فتم عمل عدة أكمنة و تم ضبطه أثناء تواجده بمنطقة السوق بمدينة قنا وبتفتيشة عثر بحوزته على عدد 400 قرص تامول مخدر ومبلغ مالي 1100جنيه حصيلة البيع، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.