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تشكيل لجنة خماسية للمرور على المدارس بالوادي الجديد‎

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تشكيل لجنة خماسية للمرور على المدارس بالوادي الجديد‎ تشكيل لجنة خماسية للمرور على المدارس بالوادي الجديد‎

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد

قرراللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، تشكيل لجنة خماسية للمرور على المدارس بكل إدارة تعليمية بمراكز المحافظة الخمسة بعضوية مدير الادارة الهندسية والادارة التعليمية والمتابعة والابنية التعليمية لمراجعة الحاله الانشائية لكل مدرسة على حدة للتأكد من سلامه المبانى والأسوار وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمدارس للحفاظ.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الوادى الجديد، إن المسئولية جماعية، مشيرًا أن هناك أربع وعشرين مدرسة تحتاج إلي تطوير عاجل، وعدد اخر اخر يحتاج الى الى احلال وتجديد بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

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