الملكة رانيا تلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين

بحثت الملكة رانيا العبدالله اليوم “الأحد” مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين هالة الأنصاري ، التي تزور عمان حاليا ، عددا من قضايا تمكين المرأة العربية ومجالات التعاون والاستفادة من الخبرات في البلدين.

وجرى خلال اللقاء – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) مساء اليوم – استعراض الأنشطة التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تنفيذها في البحرين.

> وحضر اللقاء سفير البحرين في الأردن ناصر بن راشد الكعبي ، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية في المجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة ، والقائم بأعمال المدير العام للسياسات والتطوير في المجلس الدكتورة دينا أحمد.