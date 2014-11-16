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الملكة رانيا تلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين

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الملكة رانيا تلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين الملكة رانيا تلتقي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين

بحثت الملكة رانيا العبدالله اليوم “الأحد” مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين هالة الأنصاري ، التي تزور عمان حاليا ، عددا من قضايا تمكين المرأة العربية ومجالات التعاون والاستفادة من الخبرات في البلدين. 

وجرى خلال اللقاء – حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) مساء اليوم – استعراض الأنشطة التي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تنفيذها في البحرين.
> وحضر اللقاء سفير البحرين في الأردن ناصر بن راشد الكعبي ، والقائم بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والدولية في المجلس الأعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة ، والقائم بأعمال المدير العام للسياسات والتطوير في المجلس الدكتورة دينا أحمد.

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