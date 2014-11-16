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السيطرة علي حريق نشب بأحد القطارات فى محطة مغاغة بالمنيا

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السيطرة علي حريق نشب بأحد القطارات فى محطة مغاغة بالمنيا السيطرة علي حريق نشب بأحد القطارات فى محطة مغاغة بالمنيا

– ارشيفية – حريق في قطار

نشب حريق محدود بالقطار رقم 972 بالقرب من محطة مغاغة بالمنيا، نتيجة حدوث شرز بالعجلات، وذلك دون توقف الحركة وتم إخماد الحريق وإستئناف حركة القطارات التي شهدت حالة من الإرتباك لفترة قليلة.

كان العميد ماهر الببلاوي مفتش مباحث السكك الحديدية لقطاع شمال الصعيد، قد تلقي بلاغاً، من ناظر محطة قطارات مركز مغاغة، بتصاعد أدخنه ونيران كثيفة بجرار قطار مكيف قادم من القاهرة شمالاً، ومتجه إلى أسيوط جنوباً، مما أدى إلى حدوث حالة من الرعب ونزول الركاب من القطار عند محطة مدينة مغاغة.

وبالإنتقال والفحص، تبين حدوث الحريق نتيجة شرز بجرار القطار رقم 972 لإحتكاك العجلات بشريط السكة الحديد” القضبان”، مما أدى إلى إرتفاع درجة الحرارة بالعجلات وتصاعد الأدخنة، وذلك دون توقف الحركة لسير القطار علي خط الطوارئ.

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