استدعاء الحضري لمباراة تونس.. والسد: لا يمكن تجاهل نداء وطني

أكد عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي تلقيه استدعاء من الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة شوقي غريب لخوض مباراة تونس في الجولة الأخيرة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015.

أصيب أحمد الشناوي حارس الزمالك والمنتخب الأول خلال موقعة الفراعنة مع السنغال في المباراة التي خسرها الفريق الوطني بهدف.

وكان الجهاز الفني للمنتخب المصري قد أبدى نيته استدعاء أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي بدلا من الشناوي.

لكن حين جاء وقت القرار الحاسم، وقع الاختيار على السد العالي عصام الحضري صاحب الخبرة الطويلة والـ41 عاما.

وعقب الحضري لـFilGoal.com "لا يمكن أن أتأخر عن نداء منتخب وطني، وأنا جاهز للسفر إلى تونس واللحاق ببعثة المنتخب".

وعن لماذا لم يتم استدعاء الحضري في قائمة مصر لمباراة السنغال، عقب الحارس السابق للأهلي وللزمالك "لا أدري، لا أهتم.. ما يهمني الآن التركيز على لقاء تونس".

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تونس، وبنتيجة كبيرة، على أمل ضئيل بأن يتأهل كأفضل ثالث في مجموعات التصفيات.