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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يصلان الرياض

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يصلان الرياض محمد بن راشد ومحمد بن زايد يصلان الرياض

 وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الى الرياض في زيارة الى المملكة العربية الشقيقة .

  وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما القاعدة الجوية في الرياض صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ويرافق سموهما ..سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة محمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

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